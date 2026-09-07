Ciclista cae con enervantes en San Pablo

Una seña obscena y un intento por alejarse de policías municipales terminaron con la detención de Miguel “N”, de 45 años, a quien presuntamente le encontraron dos envoltorios con posibles enervantes en la colonia San Pablo.

Los hechos se registraron sobre prolongación Libertad, poco antes del cruce con Petróleos Mexicanos, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y observaron al hombre circulando en bicicleta por la mitad del arroyo vehicular.

Los agentes accionaron el claxon para pedirle que se desplazara hacia la orilla. De acuerdo con el reporte, el ciclista respondió con una seña obscena y aceleró, pese a que posteriormente le marcaron el alto mediante comandos audiovisuales y el altoparlante.

La huida fue corta. Los policías lo alcanzaron en el cruce con Petróleos Mexicanos y, tras entrevistarlo, señalaron que se mostraba nervioso y evasivo. El hombre aceptó una inspección preventiva.

En la bolsa delantera derecha de su pantalón localizaron un envoltorio con una sustancia granulada al tacto y otro con hierba verde seca. Ambos dieron un peso total de 19 gramos y quedaron asegurados.

Miguel “N” fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.