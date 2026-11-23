La Noticia:

Ataques informáticos, IA o actualizaciones pendientes: qué hay detrás de la ola de problemas tecnológicos de los últimos días… (bbc.com).

Comentario:

En el espacio de una semana, la nube de Microsoft estuvo desactivada por casi 24 horas afectando a miles de usuarios, una red de telecomunicaciones funcionó mal obligando a la cancelación de miles de vuelos en Estados Unidos, un problema en el banco JPMorgan impidió servicios bancarios, la aerolínea United Airlines tuvo problemas para despegar sus aviones, servicios en línea de Apple tuvieron una suspensión y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos tuvieron un problema que afectó su red de comunicaciones clasificadas. ¿Terroristas informáticos? ¿Inteligencia Artificial iniciando ataques a la humanidad? ¿Sistemas viejos con problemas de actualización?

Yendo unas semanas atrás, Francia y otros países europeos reportaron problemas en los sistemas de enfriamiento en tiendas que echaron a perder toneladas de comida. No han aparecido el o los culpables, pero se acusa que fue un ciberataque. ¿Podría ser que estos ciberterroristas ahora se enfocaron en América?

Leyendo la lista de arriba, da un poco de envidia que el medio del presente autor no padeció. ¡Un ataque aquí implicaría más lectores para la columna! En fin…

Tanto el presidente Donald Trump, como el senador Marco Rubio salieron a declarar que no se trata de un ciberataque. Trump incluso culpó a Joe Biden por no actualizar el sistema de control aéreo mencionando que tenía décadas de ser obsoleto. Sin duda olvidó que durante esas décadas él mismo tuvo un período en la presidencia.

Cabe aclarar que cada evento tuvo una explicación lógica por parte de los responsables y que esa explicación es bastante razonable. En general actualizaciones de sistemas (de diferentes tipos) son señaladas como la causa. Por ejemplo, el sistema de aviación estaba cambiando el cableado de cobre a uno de fibra óptica. El proveedor fue señalado como culpable al no fluir el cambio adecuadamente. Otros casos fueron culpa de los departamentos de sistemas por apresurar cambios debido a la cercanía de la fiesta de “thanksgiving”.

Una experta de sistemas, entrevistada, mencionó que existen alrededor de más de 50 eventos de caída de sistemas al año por actualizaciones. Que esta vez hayan ocurrido varios en solo una semana, es mera coincidencia. No faltan los críticos que dicen que ese tipo de coincidencias es muy sospechoso, sobre todo con empresas grandes (Microsoft, Apple, United Airlines) o sensitivas del gobierno (aeropuertos, NSA). Pero ¿qué más podría ser? La teoría de ciberataques ya sea humanos o provocados por IA, es muy tentadora, aunque nadie ha expresado señales (inevitable que alguien que ataque un sistema deje alguna señal, intente sacar provecho, o dañar algo o alguien).

Por lo tanto, a menos que alguien confiese o se descubra algún motivo oculto, lo más probable es que las empresas instalan sus sistemas y sólo los renuevan cuando existe una falla. Tal vez le den una “manita de gato” para mantenerlo andando, pero los avances tecnológicos ameritan reestructuración cada pocos años. ¿Cada cuando cambiamos de celular? Las empresas grandes deberían cambiar de sistema en forma programada también.

Eso lo sabe el gobierno de México. Recordemos que se le cayó el sistema exactamente cuando estaban las votaciones sospechosamente en contra del PRI en 1988. Debemos estar al pendiente si existen más coincidencias.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com