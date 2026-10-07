Ciberataques tienen a México en top 10

México se ha mantenido durante los últimos 15 años entre los 10 países con mayor incidencia de ciberataques en el mundo. Aunque Aguascalientes ha fortalecido su capacidad tecnológica, todavía requiere una mayor capacitación del personal, advirtió Benjamín Cervantes Vega, presidente del clúster de tecnologías de innovación Innovatia.

El especialista señaló que el país continúa rezagado en materia de ciberseguridad. Su crecimiento económico, fortaleza industrial y relación comercial con Estados Unidos lo convierten en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Además, los ataques ya no se concentran en grandes organizaciones, pues empresas de cualquier tamaño pueden ser víctimas.

En Aguascalientes, consideró que existe un buen equipo especializado en ciberseguridad y que se realizan esfuerzos en el componente tecnológico; sin embargo, identificó como área pendiente una mayor capacitación e involucramiento del personal, debido a que el factor humano continúa siendo uno de los puntos vulnerables.

Entre las modalidades de ataque mencionó la ingeniería social, mediante llamadas o mensajes engañosos que llevan al usuario a proporcionar información. A este riesgo se suma el uso de la inteligencia artificial para localizar pequeñas fallas informáticas que antes podían pasar inadvertidas para los programadores.

Sobre los posibles alcances de la IA, Cervantes Vega refirió estimaciones de especialistas que sitúan entre 1 y 10% la probabilidad de consecuencias extremas para la humanidad derivadas de esta tecnología, dependiendo de su desarrollo y utilización. Consideró que establecer límites adecuados permitirá contener parte de esos riesgos.