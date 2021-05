Lorena Corpus Agencia Reforma

Monterrey, México.- Chumel Torres es de pulso acelerado y le gusta hacer actividades que enriquezcan su formación.

Por eso hace radio, está en redes, escribe un libro, forma parte de la temporada de la obra de teatro Agotados y quiere dirigir una serie.

“Lo decía Edward Norton: las carreras no se hacen hacia arriba, se hacen hacia los lados”, explicó el presentador, youtuber y actor.

“Me gusta mucho mantener esa extensión: escribir un libro, de pronto un guión para una serie, ponerte a actuar, esto no solo te mantiene activo, sino despierto porque no estás haciendo la misma quesadilla todo el tiempo”.

Su peculiar humor, estilo para comunicar y hablar del acontecer político aumentaron su popularidad a través de programas como El Pulso de la República y Chumel con Chumel Torres.

Ahora tiene varios proyectos y otros planes que le gustaría realizar en la creación de contenidos.

“Estamos trabajando con el equipo en un libro para este año, se trata de México, su identidad, cultura, comida, religión, su LGBT y postura ante las drogas”, dijo. “El cúmulo de todo lo que es nuestro País y ser mexicano, pero obviamente con comedia, está muy chistoso”.

Además, recién escribió otro libro, pero no lo dejan anunciarlo.

“También me gustaría dirigir. Hacer una serie tipo The Office, estaría muy chido”, agregó. “Nunca he dirigido. Se me hace padre no solo crear el proyecto, sino ayudar a gestarlo y cómo quieres que se vea.

“Sobre todo porque, la neta, no me está gustando lo que está pasando con las series y películas mexicanas que siempre son las mismas historias y no quiero quedarme sentado esperando a que alguien se le ocurra hacer algo”, añadió.

Una de las series hechas con talento mexicano que más le han gustado es la de Luis Miguel, que protagoniza Diego Boneta.

“No mames, me encanta”, expresó sonriendo vía Zoom.

En una red social caliente como Twitter, lo que expresa el youtuber nacido en Chihuahua, de 39 años, es visto por más de 3.1 millones de personas.

“Siempre he abogado por, como dicen los gringos, si tienes una opinión, hay que tener un par de pelotas para sostenerla”, declaró.