Christiane Michelle lleva 20 días desaparecida

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes activó el Protocolo Alba para localizar a Christiane Michelle Santoyo López, una adolescente de 15 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 20 de octubre de 2026.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez en el municipio de Aguascalientes. Desde entonces no se tienen noticias de su ubicación, por lo que las autoridades consideran que su integridad podría estar en riesgo y que pudiera ser víctima de algún delito.

Christiane Michelle mide aproximadamente 1.56 metros, pesa 56 kilogramos, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene ojos cafés, cabello largo, ondulado y castaño oscuro, además de una nariz descrita como chata y aguileña.

Como seña particular, presenta un lunar en el lado derecho del cuello. Se desconoce qué ropa vestía al momento de su desaparición.

La Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero. Cualquier dato que contribuya a localizarla puede reportarse al teléfono 449 911 34 55.