Un percance vial sobre Avenida Héroe de Nacozari terminó a golpes y con un hombre asegurado por policías municipales, luego de que presuntamente agrediera al operador de un camión de transporte público.

Los hechos ocurrieron en el cruce con Avenida de la Convención Sur, donde oficiales observaron que un Chevrolet Aveo blanco había impactado la parte lateral de la unidad de transporte.

Según lo reportado, después del choque el conductor del automóvil bajó de su vehículo y comenzó a golpear al chofer del camión, por lo que los uniformados intervinieron.

El presunto agresor se identificó como Iván, de aproximadamente 40 años. Durante su aseguramiento habría insultado a los policías y afirmó ser abogado, además de señalar que se trataba de una detención arbitraria.

El operador del transporte público solicitó formalmente la intervención de los oficiales y señaló a Iván como quien lo había agredido, además de responsabilizarlo por los daños ocasionados al camión.

Finalmente, el hombre fue llevado al Complejo de Seguridad Pública Municipal y quedó a disposición de un juez cívico, quien determinará su situación jurídica.