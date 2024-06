Un empleado de una refaccionaria resultó lesionado, al impactarse contra una camioneta que realizó una maniobra de vuelta en “U” en un retorno prohibido.

El aparatoso accidente que fue provocado por la imprudencia del mismo motociclista, se registró el sábado a las 13:40 horas, sobre la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del kilómetro 28+500, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Hasta el lugar de los hechos acudió personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga, policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, además de una ambulancia del ISSEA.

Al hacer su arribo encontraron tirado sobre la cinta asfáltica a quien fue identificado como Juan Alejandro, de 24 años, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, motivo por el cual fue trasladado a recibir atención médica especializada al HGZ No. 3 del IMSS.

Se estableció que el joven Juan Alejandro se desplazaba por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de norte a sur, en una motocicleta marca Honda Cargo, color blanco y con placa de circulación de Aguascalientes.

Sin embargo, al llegar a la altura del kilómetro 28+500, se impactó contra una camioneta Ford Freestar, color gris y placas de circulación de Aguascalientes, que conducía el señor J. Guadalupe, de 69 años.

Esta persona se desplazaba por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de sur a norte y al llegar a la altura donde ocurrió el accidente, realizó una maniobra de vuelta en “U” en un retorno que es exclusivo para los vehículos que circulan de norte a sur, lo que ocasionó que se atravesara al paso del motociclista y al no alcanzar éste a frenar, terminó por impactarse contra la camioneta de manera aparatosa.