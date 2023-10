En la carretera federal No. 70 poniente se registró un múltiple accidente automovilístico en el que se vieron involucrados dos camionetas y dos coches, uno de los cuales terminó fuera del camino y volcado sobre su toldo.

El saldo de este accidente fue de un hombre y una mujer embarazada lesionados, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio.

El percance se registró el pasado lunes por la noche en la carretera federal No. 70 poniente, a la altura del poblado de Cieneguitas, municipio de Jesús María.

Hasta ese lugar arribaron agentes de la Guardia Nacional y ambulancias de Cruz Roja e ISSEA para atender a posibles víctimas.

Se estableció que todo se originó cuando una camioneta Chevrolet Silverado pickup, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 70 en dirección de oriente a poniente.

Es el caso que al llegar a la altura del poblado de Cieneguilla, el conductor no se percató de la presencia de una camioneta Nissan pickup, color verde y placas de circulación foráneas, la cual estaba detenida sobre el acotamiento y señalizada con un triángulo fluorescente color naranja, debido a que se había quedado sin gasolina.

Ante lo repentino de los hechos la camioneta Chevrolet Silverado chocó violentamente contra la parte posterior de la camioneta Nissan pickup.

Cabe destacar que metros atrás circulaba también a exceso de velocidad y en la misma dirección de oriente a poniente, un automóvil Nissan Sentra, color tinto y placas de circulación de Aguascalientes, cuyo conductor no alcanzó a frenar y colisionó contra la camioneta Chevrolet Silverado.

Tras el impacto, el conductor de este vehículo perdió el control y al invadir el carril de circulación contrario colisionó de frente contra un coche Volkswagen Caribe, color rojo y matrícula de Aguascalientes.

Finalmente, el automóvil Nissan Sentra terminó saliéndose de la cinta asfáltica y se volcó, quedando sobre su toldo. Los tripulantes del vehículo Volkswagen Caribe, siendo el conductor y una mujer embarazada, resultaron lesionados, por lo que ambos fueron trasladados al Hospital Tercer Milenio donde quedaron internados.