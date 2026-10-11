Un hombre perdió la vida tras quedar atrapado entre los fierros retorcidos de su camioneta, luego de protagonizar un choque frontal contra otra unidad sobre la carretera estatal número 68, al sur del municipio de Aguascalientes. El conductor presuntamente responsable fue detenido.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas de este domingo, a la altura del kilómetro 3+100, en el tramo comprendido entre las comunidades de El Trigo y San Miguel, sobre la carretera que conduce a La Luz.

En el percance participaron una Chevrolet Colorado color plata, con placas de Zacatecas, conducida por Juan “N”, de 37 años, y una Ford Ranger verde, con matrícula de Aguascalientes, cuyo conductor perdió la vida en el lugar y no pudo ser identificado.

Al sitio acudieron policías estatales de Carreteras, paramédicos de Protección Civil Municipal y bomberos de Aguascalientes. Los socorristas confirmaron que el tripulante de la Ranger ya no presentaba signos vitales, por lo que los bomberos utilizaron equipo hidráulico, conocido como las “quijadas de la vida”, para recuperar el cadáver del interior de la unidad.

De acuerdo con los indicios recabados por los policías, la Chevrolet Colorado circulaba de oriente a poniente cuando su conductor presuntamente invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra la Ford Ranger, que avanzaba en sentido opuesto.

Juan “N” sufrió golpes que no ameritaron hospitalización. Fue detenido por policías municipales y puesto a disposición del Ministerio Público como presunto responsable de homicidio culposo.