Un choque frontal entre dos vehículos dejó a sus respectivos conductores lesionados la tarde de este miércoles sobre la carretera estatal 42, donde uno de los automovilistas presuntamente invadió el carril contrario.

El accidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas, a la altura del kilómetro 2+800. Tras el reporte al 911, policías estatales de Carreteras y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al sitio.

Los uniformados encontraron una Nissan NP300 roja, modelo 2019, conducida por Refugio “N”, de 79 años, quien resultó lesionado. Fue trasladado en código verde a la clínica Star Médica.

La segunda unidad involucrada fue un Nissan March azul, modelo 2018, manejado por Israel “N”, de 29 años. Debido a las lesiones que presentó, los socorristas lo trasladaron en código amarillo a la Clínica La Salud.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Estatal de Carreteras, la NP300 circulaba por la carretera estatal 42 cuando, al llegar al kilómetro 2+800, invadió el carril contrario. Esto provocó que el conductor del March impactara de frente contra la camioneta.