Un choque frontal entre dos automóviles dejó a un hombre lesionado sobre la carretera estatal número 110, a la altura de la zona de tolerancia Las Violetas. El herido fue trasladado al Hospital General Tercer Milenio.
El accidente fue reportado alrededor de las 18:05 horas, en el kilómetro 00+600, donde elementos de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos encontraron dos vehículos con daños tras el impacto.
Uno de ellos era un Volkswagen Pointer blanco, con placas de Aguascalientes, conducido por Jesús “N”, de 36 años. Debido a las lesiones que sufrió, paramédicos lo trasladaron en código verde a bordo de la ambulancia ECO452 al Hospital General Tercer Milenio.
La segunda unidad involucrada fue un Nissan Sentra negro, modelo 2010 y también con matrícula de Aguascalientes, conducido por Fernanda “N”, de 30 años. La mujer presentó algunos golpes, aunque no requirió ser llevada a un hospital.
De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Estatal de Carreteras, el Pointer circulaba por la estatal 110 cuando, al llegar al kilómetro 00+600, su conductor realizó una maniobra de adelantamiento sin precaución.
Durante el rebase terminó por impactarse de frente contra el Nissan Sentra, que avanzaba en sentido contrario.
Un choque frontal entre dos automóviles dejó a un hombre lesionado sobre la carretera estatal número 110, a la altura de la zona de tolerancia Las Violetas. El herido fue trasladado al Hospital General Tercer Milenio.