Un choque frontal entre dos automóviles dejó a un hombre lesionado sobre la carretera estatal número 110, a la altura de la zona de tolerancia Las Violetas. El herido fue trasladado al Hospital General Tercer Milenio.

El accidente fue reportado alrededor de las 18:05 horas, en el kilómetro 00+600, donde elementos de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos encontraron dos vehículos con daños tras el impacto.

Uno de ellos era un Volkswagen Pointer blanco, con placas de Aguascalientes, conducido por Jesús “N”, de 36 años. Debido a las lesiones que sufrió, paramédicos lo trasladaron en código verde a bordo de la ambulancia ECO452 al Hospital General Tercer Milenio.

La segunda unidad involucrada fue un Nissan Sentra negro, modelo 2010 y también con matrícula de Aguascalientes, conducido por Fernanda “N”, de 30 años. La mujer presentó algunos golpes, aunque no requirió ser llevada a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Estatal de Carreteras, el Pointer circulaba por la estatal 110 cuando, al llegar al kilómetro 00+600, su conductor realizó una maniobra de adelantamiento sin precaución.

Durante el rebase terminó por impactarse de frente contra el Nissan Sentra, que avanzaba en sentido contrario.