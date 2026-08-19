Un choque entre una patrulla de la Policía Municipal de El Llano y un camión repartidor de leche dejó cuatro personas lesionadas y ambas unidades volcadas la mañana de este miércoles.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:29 horas sobre la carretera estatal 43, a la altura del kilómetro 9, entre las comunidades de La Unión y Los Conos.

Ambos vehículos circulaban de Palo Alto hacia la carretera federal 70, con el camión repartidor por delante. Al llegar al acceso a La Unión, su conductor redujo la velocidad para realizar una vuelta a la izquierda.

En ese momento, el conductor de la patrulla habría iniciado una maniobra de rebase; sin embargo, cuando la unidad policiaca avanzaba por el costado izquierdo, el camión comenzó a virar y ambos vehículos chocaron.

El impacto sacó a la patrulla de la carretera y la proyectó hacia un desnivel, donde dio varias volteretas hasta quedar con las llantas hacia arriba. El camión repartidor también perdió estabilidad y terminó volcado a un costado del camino.

El reporte inicial alertaba incluso sobre un posible incendio de la patrulla y cuatro personas heridas, lo que movilizó a policías, paramédicos y bomberos de distintas corporaciones.

Los dos policías municipales que viajaban en la patrulla fueron trasladados para recibir atención médica. Los dos civiles que iban en el camión fueron valorados en el lugar y, pese a presentar lesiones, no requirieron hospitalización.