Un conductor de 25 años resultó lesionado de gravedad tras perder el control de su automóvil y estrellarse contra dos columnas de concreto en el paso a desnivel de avenida Adolfo López Mateos, en la Zona Centro.

El choque ocurrió alrededor de las 03:10 horas. Ernesto conducía un Dodge sedán negro, con placas del estado de Colorado, de oriente a poniente por el carril izquierdo del paso a desnivel.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el joven circulaba sin respetar los límites de velocidad cuando perdió el control hacia la izquierda. El neumático delantero de ese costado subió a la guarnición del camellón central y el lateral del vehículo golpeó una columna de concreto.

El automóvil siguió avanzando y terminó por estrellarse de frente contra una segunda columna. Tras el doble impacto quedó detenido sobre el carril derecho, con el frente orientado hacia el norte.

Paramédicos atendieron a Ernesto y, debido a sus lesiones, determinaron trasladarlo en código rojo al Hospital Tercer Milenio.

Bomberos también intervinieron para realizar labores preventivas y controlar posibles riesgos en la zona. Finalmente, una grúa retiró el Dodge y lo trasladó a la pensión.

Los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 80 mil pesos.