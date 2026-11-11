Un accidente entre dos automóviles sobre la carretera estatal 42, en el municipio de Aguascalientes, dejó como saldo daños materiales, luego de que uno de los conductores perdió el control del volante y se estrelló contra una unidad que se encontraba en el acotamiento.

El percance ocurrió en el tramo comprendido entre Granjas Fátima y Tanque de los Jiménez, donde elementos de la Policía Estatal de Carreteras acudieron tras recibir el reporte a través del Servicio de Emergencias 911.

En el lugar encontraron un Nissan Altima color vino, conducido por Kanashiro “N”, de 31 años, y un Volkswagen Vento rojo, manejado por Antonio “N”, de 48 años. Ambos vehículos portaban placas de Aguascalientes.

De acuerdo con los indicios recabados por los uniformados, el Nissan circulaba de norte a sur cuando su conductor perdió el control de la dirección hacia la derecha y terminó impactándose contra el Volkswagen, que se encontraba sobre el acotamiento.

La fuerza del golpe provocó que ambos automóviles salieran de la cinta asfáltica. El Nissan terminó con el frente orientado hacia el oriente, mientras que el Volkswagen quedó apuntando hacia el poniente.

Paramédicos de la Unidad de Urgencias Básicas acudieron para valorar a los involucrados, pero determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital.