Un hombre murió prensado y tres personas resultaron lesionadas tras un accidente registrado durante la madrugada de este lunes sobre la carretera federal 45 norte, a la altura de la comunidad Emiliano Zapata, en Pabellón de Arteaga.

Minutos antes de las 06:00 horas, los servicios de emergencia recibieron el reporte de un choque en el que había personas atrapadas, por lo que bomberos estatales se desplazaron hasta el lugar para realizar las maniobras de rescate.

Al arribar encontraron al conductor de un Nissan Tsuru rojo atrapado entre los fierros de la unidad. Al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que utilizaron equipo hidráulico, conocido como “quijadas de la vida”, para liberar el cuerpo.

El fallecido fue identificado como Carlos Daniel N., de 40 años.

En el lugar también fueron auxiliados Glenda N. y Noé N., ambos de 21 años, así como una mujer cuya identidad no fue proporcionada. Los tres resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de Zona número 3 del IMSS para recibir atención médica.

Posteriormente arribó personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, encargado del procesamiento de indicios y del traslado del cadáver para practicar la necropsia de ley.