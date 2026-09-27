Una vuelta prohibida y el presunto cruce de un semáforo en rojo habrían desencadenado un aparatoso choque entre dos vehículos en avenida Alameda, a la altura de avenida de la Convención.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar por oficiales de la Policía Vial, un Nissan March gris circulaba de poniente a oriente por Alameda cuando, al llegar al cruce, su conductor habría intentado dar vuelta a la izquierda pese a existir un señalamiento que prohíbe esa maniobra. Posteriormente, presuntamente avanzó con la luz roja del semáforo.

En ese momento, un Nissan Versa blanco se impactó contra uno de los costados del March. Tras la colisión, ambas unidades giraron hasta quedar orientadas hacia el norte.

Paramédicos de Protección Civil Municipal valoraron al conductor del Versa, de 22 años, así como a Josué, de 40 años, quien manejaba el March. Ambos resultaron con lesiones que no ameritaron traslado a un hospital.

Los vehículos fueron asegurados y llevados a la pensión para continuar con las diligencias correspondientes.

Bomberos Municipales también acudieron al sitio debido a un derrame de combustible provocado por el percance y realizaron maniobras para eliminar riesgos en la zona.