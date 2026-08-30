Un taxista resultó lesionado luego de que un camión de carga se estrelló contra la parte posterior de su unidad, cuando ésta se encontraba detenida sobre el acotamiento de la carretera estatal 42, en el municipio de Aguascalientes.

El choque por alcance ocurrió a la altura del kilómetro 4+400, en el tramo comprendido entre la cabecera municipal y Granjas Fátima, donde fue requerida la intervención de la Policía Estatal de Carreteras.

En el percance participó un camión Dina, modelo 1982, color blanco y con placas del Servicio Público Federal, conducido por Filiberto N., de 45 años. La segunda unidad fue un Nissan blanco, modelo 2020, con placas de Aguascalientes y utilizado como auto de alquiler, cuyo conductor fue identificado como Daniel N., de 36 años.

El taxista sufrió lesiones y recibió atención en el sitio por paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO453, y de la Cruz Roja, en la unidad AGS021. Tras valorarlo, determinaron que no requería ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados por los policías, el camión circulaba de norte a sur cuando, al llegar al kilómetro señalado, su conductor perdió el control hacia la derecha y golpeó con la parte frontal la zona posterior del taxi, que permanecía momentáneamente detenido en el acotamiento.