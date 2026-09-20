Un motociclista de 42 años resultó lesionado tras chocar contra un automóvil la noche del sábado en el cruce de avenida Tecnológico y Próceres de la Enseñanza, en el fraccionamiento Guadalupe Peralta.

El accidente se registró alrededor de las 20:00 horas y fue atendido por elementos de la Policía Vial.

De acuerdo con los datos recabados, José, de 25 años, conducía un Renault blanco, modelo 2023, sobre avenida Tecnológico de oriente a poniente, por el carril derecho de la vía libre.

Al llegar al cruce con Próceres de la Enseñanza realizó una vuelta a la derecha para incorporarse a esa avenida. Durante la maniobra, la parte lateral media derecha del automóvil fue impactada por el frente de una motocicleta Italika azul, modelo 2025.

La unidad era conducida por Daniel, de 42 años, quien avanzaba en la misma dirección sobre avenida Tecnológico, aunque por el carril izquierdo de acceso controlado.

Tras el impacto, el motociclista resultó lesionado y tuvo que recibir atención de los servicios de emergencia.

Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 40 mil pesos. Tanto el automóvil como la motocicleta fueron retirados con grúa, mientras policías viales realizaron las diligencias para establecer las circunstancias del accidente.