Frente a la empresa Flex se registró otro aparatoso accidente automovilístico en el que se vieron involucrados un tráiler y un camión torton, el cual fue provocado por el exceso de velocidad y la falta de precaución de uno de los choferes.

El percance se registró aproximadamente a las 03:10 horas del sábado, en los carriles de circulación de norte a sur de la carretera federal No. 45 Norte, pasando el entronque de la carretera federal No. 25.

Minutos antes, en ese mismo lugar se había registrado otro choque entre una camioneta Chevrolet Trail Blazer y un vehículo Volkswagen Vento.

En ese momento apareció en escena un tráiler marca International, color rojo, que llevaba un doble semi-remolque tipo contenedor color azul, con número económico 08 y con placas de circulación del SPF.

El tráiler se desplazaba por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de norte a sur y tras pasar el entronque con la carretera federal No. 25, el chofer se percató que frente a la empresa Flex había varias patrullas de la Policía Preventiva de Jesús María atendiendo un accidente que se había registrado en esa zona.

Por tal motivo, el operador del tráiler comenzó a disminuir la velocidad, pero repentinamente atrás circulaba un camión tipo torton marca International, color amarillo y placas de circulación del SPF.

Esta unidad iba descendiendo del puente vehicular a exceso de velocidad, por lo que al percatarse de la situación el chofer, de inmediato aplicó los frenos y realizó una maniobra para esquivar al tráiler, pero ya no alcanzó a detenerse completamente y las dos pesadas unidades terminaron por impactarse violentamente por alcance. Ambos choferes resultaron ilesos y todo quedó en los daños materiales que provocaron.