Un joven de 25 años terminó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital luego de protagonizar un accidente entre dos motocicletas en el fraccionamiento Circunvalación Norte, en Aguascalientes.

El percance ocurrió alrededor de las 19:15 horas del domingo, en el cruce de la avenida Independencia y la calle Profesor Edmundo Gámez Orozco.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, Miguel, de 25 años, conducía una motocicleta Italika FT200, modelo 2026, color negro, sobre la calle Profesor Edmundo Gámez Orozco, en dirección de poniente a oriente.

Sin embargo, al llegar a la avenida Independencia, presuntamente no respetó la preferencia de paso y continuó su marcha, por lo que fue impactado en la parte lateral posterior izquierda por otra motocicleta Italika, también negra.

Esta última era conducida por Jorge, de 21 años, quien circulaba de norte a sur por el carril izquierdo de la avenida Independencia.

Tras el encontronazo, Miguel resultó con una lesión en el pie izquierdo, por lo que paramédicos acudieron a brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital en código amarillo.

Por su parte, Jorge fue valorado por los socorristas en el lugar, sin que presentara lesiones.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.