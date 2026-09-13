Un motociclista resultó gravemente herido y su acompañante también tuvo que ser hospitalizada tras chocar contra una camioneta durante la madrugada, en Avenida Aguascalientes, a la altura de la calle Cotorinas.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas. De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía Vial, Jaime conducía una pickup Nissan roja, modelo 2000, de norte a sur por Avenida Aguascalientes.

Al llegar al cruce con Cotorinas realizó una vuelta a la izquierda para incorporarse a esa calle, momento en que la unidad fue impactada por una motocicleta Vento 300, roja con gris, que circulaba por Avenida Aguascalientes a exceso de velocidad.

La fuerza del choque provocó que Antonio, de 42 años, quien conducía la motocicleta, y María de Lourdes, de 51, quien viajaba como acompañante, salieran proyectados.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron para brindarles los primeros auxilios. Antonio fue trasladado en código rojo al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, mientras que María de Lourdes fue llevada en código verde al HGZ No. 1.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente y realizaron las maniobras necesarias para retirar los riesgos de la zona.