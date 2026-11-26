Un pasajero de 50 años de edad terminó en el hospital luego de que el camión de transporte de personal en el que viajaba se estrellara contra la parte trasera de un tractocamión sobre la carretera Panamericana 45 Sur.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 122+700, en los carriles de circulación de sur a norte, donde elementos de la Policía Estatal que realizaban labores de vigilancia detectaron las dos unidades involucradas.

En el percance participaron un camión de transporte de personal Mercedes Benz, conducido por Francisco “N”, y un tractocamión Freightliner con caja seca, operado por Alberto “N”.

Este último alertó a los uniformados sobre los quejidos que provenían del interior del camión de pasajeros, donde se encontraba Javier “N”, de 50 años, quien presentaba una lesión en una de sus piernas.

Paramédicos del ISSEA acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo en código amarillo al Hospital General de Zona número 1 del IMSS.

De acuerdo con el reporte policial, el conductor del transporte de personal no habría guardado la distancia de seguridad respecto al tractocamión que circulaba delante de él, por lo que terminó impactándose contra la parte posterior izquierda de la pesada unidad.