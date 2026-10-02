Dos mujeres resultaron gravemente heridas tras estrellar el automóvil en el que viajaban contra la parte posterior de un semirremolque, quedando parcialmente debajo de la pesada unidad, sobre la carretera federal 45 Sur.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 112+240. De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler rojo, con caja seca y placas del Servicio Público Federal, perteneciente a ATT Trans, circulaba de sur a norte por la lateral.

Presuntamente, el tractocamión se incorporó a los carriles principales y durante la maniobra ocupó los tres carriles de circulación. En ese momento se aproximó un Renault Kwid gris, con placas de Aguascalientes, en el que viajaban dos mujeres de entre 35 y 40 años. Los reportes preliminares señalan que el automóvil circulaba a velocidad inmoderada y terminó impactándose contra la parte posterior del semirremolque.

La violencia del choque provocó que el Renault quedara parcialmente debajo de la caja seca y ambas ocupantes permanecieran prensadas.

Tras el reporte al 911 se movilizaron paramédicos de Cruz Roja, ISSEA y Protección Civil Municipal, además de Bomberos Municipales.

Una vez que los cuerpos de emergencia lograron acceder al sitio, la conductora fue trasladada al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS con politrauma y un escalpe, lesión que implica el desprendimiento parcial o total de la piel del cuero cabelludo.

La copiloto permaneció atrapada entre los fierros del automóvil y fue necesario que los bomberos utilizaran equipo hidráulico para liberarla. Tras varios minutos de maniobras, fue extraída y trasladada en código rojo al mismo hospital con politrauma.

La Guardia Nacional quedó a cargo del accidente y será la autoridad encargada de determinar las trayectorias y responsabilidades correspondientes.