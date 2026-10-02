Un motociclista de 65 años resultó lesionado tras estrellarse contra la parte posterior de un remolque jalado por un tractor, cuando circulaba sobre la carretera estatal número 58.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 000+700, donde elementos de la Policía Estatal de Carreteras encontraron una motocicleta Italika negra, con placas de Aguascalientes, conducida por Pedro “N”.

Debido a las lesiones que sufrió, el sexagenario fue llevado en un vehículo particular al Hospital General de Zona número 2 del IMSS para recibir atención médica.

En el sitio también fue localizado un tractor Ford azul, conducido por José “N”, de 42 años, quien jalaba un remolque Bisson verde y sin placas de circulación.

Tras revisar los indicios del accidente, los policías determinaron que el tractor avanzaba sobre la carretera estatal 58 cuando fue alcanzado por la motocicleta. Pedro impactó la parte frontal de su unidad directamente contra la parte posterior del remolque.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se hicieron cargo de intervenir en el percance, luego de que el accidente fuera reportado al Servicio de Emergencia 911.