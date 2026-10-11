Los operadores de ambulancias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes deben financiar con recursos propios los gastos de casetas durante los traslados foráneos de pacientes y esperar hasta tres meses para recibir el pago de sus viáticos, denunció Jaime Rangel, trabajador del Hospital General de Zona No. 1.

Señaló que esta problemática afecta al personal encargado de transportar pacientes a otras ciudades, principalmente León, Guadalajara y Ciudad de México, debido a que los recursos para cubrir los gastos del viaje no se entregan oportunamente. Explicó que el procedimiento establece que una parte de los viáticos debe proporcionarse antes de iniciar el traslado y el resto debe entregarse al operador cuando regresa con el paciente. Sin embargo, afirmó que los trabajadores deben desembolsar el dinero de las casetas y posteriormente esperar varias semanas, e incluso meses, para recuperar esos recursos.

Advirtió que la falta de dinero disponible puede convertirse en un obstáculo para realizar los servicios, pues los operadores necesitan contar con efectivo para cubrir los peajes durante el recorrido. Indicó que recurrir a las carreteras libres tampoco representa siempre una opción conveniente, particularmente por las condiciones de algunos tramos y los riesgos de seguridad durante el traslado de pacientes que requieren atención médica.

El trabajador sostuvo que los operadores necesitan que el Instituto garantice los recursos necesarios para efectuar los recorridos sin tener que utilizar su propio dinero, así como que los reembolsos se realicen en los plazos establecidos. Añadió que la frecuencia de los servicios varía según la demanda, aunque en algunos turnos se realiza al menos un traslado y, en determinadas jornadas, pueden encadenarse varios viajes a diferentes ciudades.