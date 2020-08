Piden choferes del transporte público que con el reciente cambio de titular en la Coordinación de Movilidad no se empiece de cero y se dé continuidad a los proyectos que se tenían en puerta y que ahora sí salgan adelante en beneficio del gremio, así lo estableció el secretario general del Sindicato de Transportistas, Roberto Mora Márquez.

Indicó que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con la nueva coordinadora general de Movilidad de Aguascalientes, Griselda González Morales. “No tengo el gusto de conocerla y espero que en estos días tengamos la oportunidad de platicar y poner nuestro punto de vista de la situación actual y de lo que se contempla, de lo que se quiere para mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros”.

Afirmó que si bien, el tema de la situación de los choferes se estaba llevando paso a paso, como sindicato buscan que no se pierda la continuidad de lo ya pensado para que se mejoren sus condiciones de trabajo. “Los cambios son cambios, pero donde no debe de cambiar es en las cosas proyectadas, en las cosas buenas, porque hay buenos proyectos, ojalá y no iniciemos de cero sino que haya continuidad en los planes”.

Mora Márquez enfatizó que al Sindicato lo que más le interesa es la mejora en las condiciones de los operadores, sobre todo en lo relacionado a las nuevas terminales de los camiones urbanos, donde se busca tener instalaciones dignas para una mejor prestación del servicio, “puesto que se nos dijo que íbamos a tener baños, que íbamos a tener regaderas, que íbamos a tener espacio para ingerir nuestros alimentos y veo que va muy lento. Ojalá se retome el asunto, se le dé continuidad y así sacar ese detalle que se ve simple, pero que para nosotros es sumamente importante”.

¡Participa con tu opinión!