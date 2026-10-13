Un grupo de 45 operadores de la ruta 50 del sistema de transporte público YoVoy en Aguascalientes denunció, desde temprana hora de este martes, la falta de pago de sus salarios, además de presuntas irregularidades laborales, jornadas de hasta 20 horas y descuentos injustificados. Los conductores señalaron a personal de la Agencia de Movilidad del Estado, incluido Óscar Durón, por las condiciones en las que desempeñan sus labores.

Los trabajadores aseguraron que perciben alrededor de 2 mil 100 pesos semanales, pero reportaron depósitos incompletos, deducciones sin explicación y registros de faltas que consideran injustificados, lo que afecta directamente sus ingresos.

De acuerdo con sus testimonios, las jornadas comienzan aproximadamente a las cuatro de la mañana y terminan entre las 11 de la noche y la medianoche, con un solo día de descanso. A estas condiciones sumaron la falta de contratos formales y de comprobantes de nómina, así como presuntas irregularidades en el salario con el que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los operadores también denunciaron que las instalaciones de la terminal YoVoy Poniente, en Los Negritos, fueron cerradas con candados, lo que, según afirmaron, les impidió salir libremente. Asimismo, señalaron que personal administrativo tomó fotografías y videos de quienes participaron en la protesta, situación que interpretaron como un acto de intimidación ante sus exigencias laborales.

Los 45 choferes solicitaron la intervención de la gobernadora para que se revisen sus condiciones de trabajo, se esclarezcan los pagos pendientes y se investiguen los presuntos actos de intimidación. Hasta el momento, no se cuenta con una postura oficial de las autoridades de Movilidad sobre las denuncias.