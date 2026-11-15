La falta de operadores se ha convertido en uno de los principales problemas para los concesionarios del servicio de taxi en Aguascalientes, donde cada vez resulta más difícil encontrar conductores confiables para mantener las unidades en circulación, ante el desinterés de las nuevas generaciones por incorporarse a esta actividad, señaló Refugio Eudave Ortiz, representante de la Asociación de Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes.

Explicó que anteriormente existían listas de personas interesadas en trabajar como conductores, por lo que, cuando un concesionario necesitaba cubrir una vacante, podía encontrar aspirantes con relativa facilidad. Actualmente, la situación es distinta, pues los propietarios deben dedicar más tiempo a buscar personas que puedan hacerse cargo de las unidades.

Indicó que esta falta de personal no es exclusiva del transporte público individual, sino que también afecta al servicio de autobuses urbanos y a distintas empresas locales, debido a que los jóvenes muestran menor interés en incorporarse a estos empleos.

A la dificultad para contratar operadores se suman problemas relacionados con el cuidado de los vehículos. Eudave Ortiz refirió que han identificado casos de conductores que abandonan las unidades en la vía pública, las dejan sin combustible o incluso les retiran piezas y llantas, situaciones que han llevado a las organizaciones del gremio a elaborar listas de choferes que no consideran recomendables para su contratación.

Por otra parte, señaló que las condiciones económicas de la actividad también han cambiado. La disminución del número de pasajeros y la competencia obligan a los conductores a trabajar jornadas completas de ocho horas para cubrir la liquidación diaria y el gasto de combustible, mientras que anteriormente podían reunir esos recursos en periodos de tres o cuatro horas.