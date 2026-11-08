Un automovilista de 40 años terminó lesionado luego de que una camioneta presuntamente se pasara la luz roja del semáforo y embistiera su vehículo en el fraccionamiento Ex Viñedos San Felipe, en Aguascalientes. El responsable escapó y dejó daños materiales estimados en 100 mil pesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del sábado, en el cruce del bulevar Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Siglo XXI.

Jonathan, de 40 años, conducía un Peugeot naranja sobre Siglo XXI y, al llegar al crucero, avanzó con la luz verde del semáforo. En ese momento, una camioneta Chevrolet Silverado gris presuntamente lo impactó de lleno en el costado izquierdo.

El golpe fue tan fuerte que al Peugeot se le desprendió la llanta trasera izquierda y terminó atravesado sobre el camellón central, con severos daños en la carrocería.

Paramédicos acudieron para auxiliar al conductor, quien fue trasladado a un hospital en código amarillo.

Un testigo identificado como Félix, de 21 años, declaró que la Silverado cruzó el camellón y su conductor intentó escapar por las calles del fraccionamiento, sin que pudiera ser identificado.

Policías viales tomaron conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para retirar el Peugeot y trasladarlo al depósito vehicular.