Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Expertos electorales y partidos confrontaron sus visiones sobre cómo debe medir el INE y el Tribunal Electoral federal la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Un bloque insiste en aplicar la literalidad de norma y otro exige una interpretación para evitar que una sola fuerza política, en este Morena, PVEM y PT, controle San Lázaro del 2027 al 2030.

Un día antes de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE discuta la propuesta de criterios para la distribución de diputaciones plurinominales, el Instituto organizó el foro «La representación proporcional en México. Perspectivas y dilemas».

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) no asistieron al considerar que era una simulación, pues el organismo pretende aprobar este viernes y lunes una propuesta que en la que se mantiene medir la sobrerrepresentación por partido, no por coalición.

«Es evidente que ya tienen un acuerdo de avalar la misma sobrerrepresentación del 2024. El foro es para decir que el INE se abrió a la sociedad y los partidos, pero no, cómo van a considerar las propuestas del foro. Es una simulación», afirmó el representante del PRI, Emilio Suárez.

Su homólogo del PAN, Víctor Hugo Sondón, le hizo segunda: «(El foro) solo es para lavarse la cara de lo que ya está en un dictamen. No le cambiarán nada, nosotros no los vamos a legitimar en un foro».

Exhiben la trampa La mayoría de expertos electorales y partidos de Oposición reconocen que la sobrerrepresentación viene desde el 2012, el problema es que va en ascenso y en el 2024 llegó casi al 20 por ciento por la 4T, eliminando la pluralidad en la Cámara.

Por ello, insistieron en que el candado de la afiliación efectiva que implementó el INE en el 2021 para frenar la sobrerrepresentación quedó superado, pues la 4T le ha dado la vuelta.

Dicha figura busca frenar la transferencia de diputados, pues Morena depositaba al PVEM y PT candidatos morenistas, afín de ‘tener menos triunfos’ para beneficiarse en la distribución de plurinominales.

La afiliación, acusan, no funciona, porque pese a esa militancia, cuando llegan a la Cámara, un buen número de ganadores se van con Morena. Así, agrandan su Grupo Parlamentario y, por otro lado, ya lograron una mayoría calificada. Actualmente la 4T tiene 364 diputados.

«El 29 de agosto de 2024, en la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados, 60 diputados eran del Verde y 47 del PT, y los otros 21 se fueron, desde el primer día, a Morena, es decir, tuvimos un transfobismo de 21 personas el día uno», así resumió Sergio Bárcena, investigador del Tec de Monterrey, la trampa del partido gobernante.

Por ello proponen buscar un mecanismo que impida la transferencia de votos y candidatos.

El director de Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, afirmó que la única salida para equilibrar votos y escaños, sin violar la norma, es realizar la distribución por votación, no por triunfos de mayoría.

Ejemplificó que de los 95 triunfos del PVEM y PT, en 92, los votos con los que ganaron fueron de Morena, mientras que en la coalición PAN-PRI-PRD sólo en 9 distritos de 39, los sufragios los puso un partido diferente al del candidato ganador.

«Se debe transitar hacia un criterio de votación efectiva, que única y exclusivamente para efectos de verificar los límites de sobre y subrepresentación, el triunfo de mayoría relativa en un distrito coaligado contabilice al partido que más votos aportó en esa victoria», expuso.

Sin embargo, otros expertos y los partidos de la 4T argumentaron que mientras no exista una modificación a la Constitución, debe respetarse la asignación actual por partido.

Alejandra Tello, Jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral, criticó que la Oposición intente «descolocar» a la ciudadanía al afirmar que la 4T obtuvo el 75 por ciento de las diputaciones, cuando únicamente logró el 53 por ciento de los votos.

«Es porque nuestro sistema es mixto con preponderancia mayoritaria y no es un sistema mixto compensatorio al estilo alemán. ¿Qué significa esto? Que va a existir una distorsión, que va a haber una sobrerrepresentación. No se puede tener una proporción exacta entre los votos y los escaños», afirmó.

Los representantes de Morena, PVEM y PT rechazaron hacer trampa, y exigieron a la Oposición salir a la calle a buscar votos, pues la ley es clara y debe respetarse tal cual.

«Ahora vienen a decir que se violente la ley para cambiar la fórmula en cómo se establece la representación proporcional, tuvieron su oportunidad y la dejaron ir», afirmó el morenista Carlos Castillo.

Mientras que los dos partidos nuevos, Paz y Somos, exigieron al INE escuchar las voces que exigen hacer valer el voto de los ciudadanos.

«No vamos a generar la falsa idea de crear una nueva fórmula de asignación. ¿Cuál es la idea? Construir una interpretación conforme a la Constitución, que evite el incumplimiento de límites de sobre y subrepresentación reconocidos en el control de constitucionalidad para tener igualdad en el sufragio», dijo Ernesto Guerra, representante de Paz.