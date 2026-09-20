Un cambio de carril terminó en un fuerte choque entre dos unidades de carga sobre la carretera Federal 45 Sur, a la altura del kilómetro 114, frente a Nissan 2, en el Ejido Cotorinas.

El percance ocurrió alrededor de las 22:47 horas, cuando un tráiler Kenworth blanco, con caja seca de Transportes 4R, y un camión tipo torton International verde circulaban de norte a sur.

De acuerdo con la información disponible, el tráiler avanzaba por el carril central cuando su conductor, de entre 40 y 45 años, intentó incorporarse al carril izquierdo sin la debida precaución y le cortó el paso al torton.

El operador de esta última unidad, de entre 30 y 35 años, pisó los frenos al encontrarse con el tráiler en su trayectoria, pero la distancia no fue suficiente para evitar el impacto.

Tras el encontronazo se movilizaron cuerpos de emergencia hasta ese tramo de la 45 Sur. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor del torton y determinaron que no presentaba lesiones.