Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López afirmó ayer que es «una realidad» el señalamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el miércoles acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de permitir el relleno de urnas, el robo de paquetes electorales, la falsificación de actas y la compra de voto.

Los consejeros del INE, Ciro Murayama y Jaime Rivera, respondieron que cuando López Obrador habla de rellenar urnas y alterar actas recuerda la elección presidencial de 1988, año en el que al entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se le cayó el sistema.

«Acusa el Presidente a la autoridad electoral que rellena urnas y altera actas. Habla, sí, de la elección de 1988», escribió Murayama en su cuenta de Twitter..

«¿Ustedes prefieren la Comisión Federal Electoral de 1988 en manos del Gobierno o a un INE autónomo y profesional?»

El consejero apuntó el INE responde por la elección de 2018, cuando López Obrador ganó la Presidencia.

En tanto, Jaime Rivera también aludió al papel de Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, en los polémicos comicios de 1988.

«Quienes hablan de relleno de urnas, falsificación de actas y robo de paquetes parece que viajan en el túnel del tiempo, a cuando la CFE de Bartlett (la Comisión Federal Electoral) organizaba las elecciones», tuiteó.

Durante la firma del Convenio por la Construcción de Paz, entre los Gobiernos federal y de Hidalgo, al ser cuestionado sobre la caída del sistema del sistema en 1988, el titular de la Segob dijo que es un asunto del pasado

«Bueno lo que ustedes dicen como caída del sistema fue un hecho del pasado, ahora hay un Gobierno democrático, plural, incluyente, en el que se respeta la libre expresión de las ideas. El licenciado Bartlett es el director de la CFE, no está en tareas de gobernabilidad en el País», respondió.

En su gira por Pachuca, algunos simpatizantes lanzaron gritos de apoyo al tabasqueño, uno de los precandidatos presidenciales de Morena.

«Adán amigo, Hidalgo está contigo», corearon, y López pidió esperar a que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama dejen sus cargos y evitar así que lo sancionen.

«No, eso hay que guardarlo para después, porque todavía me pueden sancionar Lorenzo y Ciro, mejor vamos a aguantarnos. Ya se van en abril y entonces ya hablaremos de eso para esas fechas», dijo.

Tras acusar a Córdova de haber llegado a la presidencia del INE como una «cuota de partido», López adelantó que la selección de los cuatro nuevos consejeros será por insaculación y no por cuotas.

«Ahora vamos a impulsar que se cumpla con el proceso constitucional y sean insaculados los 20 mexicanos y mexicanas que acrediten ser los más capacitados», afirmó.