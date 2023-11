Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ministra Loretta Ortiz y el ahora Ministro en retiro, Arturo Zaldívar, se enfrascaron en una inédita pelea en la red social X, tratando de explicar quién dejó más asuntos pendientes en sus respectivas ponencias en la Suprema Corte de Justicia, la Ministra al mudarse de la Segunda a la Primera Sala, y Zaldívar al renunciar para sumarse a la campaña Presidencial de Claudia Sheinbaum.

Ortiz abrió las hostilidades el domingo, en la Feria Internacional del Libro en la Universidad de Guadalajara, donde dijo que Zaldívar había dejado «muchos» asuntos pendientes, que ahora le toca proyectar y presentar a ella en la Primera Sala.

A través de X, Zaldívar le respondió, aunque sin aclarar cuántos asuntos dejó pendientes.

Explicó que en 2023 su ponencia recibió 411 expedientes, 102 más asuntos que el segundo lugar en la Sala, lo que podría deberse a que heredó los casos que dejó Norma Piña cuando fue electa Presidenta en enero.

Zaldívar también dijo que egresó y dejó pendiente «un número similar de asuntos» que los demás miembros de la Sala, pero no dio la cifra, y remató que su herencia fue de 14 casos menos que los que Ortiz dejó en la Segunda Sala.

Según Ortiz, ella dejó 89 asuntos en la Sala, de los que 28 ya estaban en lista y otros 29 tenían proyecto de sentencia repartida, por lo que dejó en 32 los totalmente pendientes sin proyecto.

Agregó que Zaldívar tenía 169 asuntos pendientes, de los que 16 estaban en lista y cinco más con proyecto. Este dato no coincide con el de Zaldívar, quien afirmó que dejó 29 asuntos con proyecto.

«A la fecha de mi cambio de Sala no dejé 14 expedientes más que el Ministro, sino 116 menos» remató Ortiz, adjudicando a Zaldívar los 148 asuntos sin proyecto.