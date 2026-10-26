Arturo Ramirez Ramirez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Mientras Morena anunció su campaña para promover la Ley de Rentas Justas, Acción Nacional alertó por una posible reducción del mercado de arrendamiento.

Diego Garrido, vicecoordinador de la bancada panista, expuso ayer ocho puntos que causan preocupación respecto a la propuesta entregada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Uno de estos está relacionado con la posible reducción de la oferta de renta en la Capital debido al control de precio de los alquileres, los cuales no podrían incrementar por encima de la inflación.

«La creación de vivienda en renta no puede hacerse a costa de quienes arriesgan su propiedad al ponerla en renta, ni con cargas al ciudadano», aseguró.

Añadió que su bancada no apoyará la propuesta, al considerarla como una amenaza a la propiedad privada en la capital.

Garrido expuso que la iniciativa no ofrece soluciones para la construcción de más vivienda social, impone cargas excesivas contra propietarios y reduce derechos inquilinarios, además de que provoca que se reduzca la oferta de renta y se suban los precios.

«Aunque le quieran poner el nombre de ‘Justo’, es una injusticia, porque lo que está sucediendo es que ponen más cargas al dueño, al propietario, como el registro en una plataforma, multas de hasta 46 mil pesos y también una incertidumbre jurídica total», reclamó.

El diputado planteó que, en cambio, se debería promover la inversión pública y privada, habilitar infraestructura en zonas sin movilidad ni servicios para impulsar la construcción de vivienda y brindar facilidades administrativas, incentivos y mejoras regulatorias que simplifiquen trámites.

VAN POR APOYO

En medio de las críticas de las fuerzas políticas hacia la Ley de Rentas, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una campaña con la que buscan recolectar firmas para expresar el respaldo ciudadano a la iniciativa.

Paulo García, presidente de la bancada en la Ciudad, reconoció los movimientos en contra de la gentrificación como catalizadores de este nuevo marco y aseguró que es gracias a estas expresiones que la nueva ley es una realidad.

«Reconocemos el papel de los colectivos para empujar este tema sobre la mesa. Y pedirle a los diputados que sigan escuchando la voz de estos colectivos», solicitó.

En tanto, Ángel Tamariz, vocero del partido, expuso que, como parte de la dictaminación, se realizará un parlamento abierto para escuchar las voces de los distintos sectores de la sociedad capitalina.

«Va a ser revelador este proceso de aprobación de la Ley de Rentas Justas, porque es un clamor mundial. Esta ley responde a un clamor mundial para legislar sobre el derecho a la vivienda (…), que sepan que estarán votando a favor de la gentrificación si se oponen a esta ley», apuntó.