Natalia Vitela e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El desabasto de medicamentos en el IMSS creció de manera preocupante debido a que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organismo descentralizado de la ONU, incumplió en la adquisición de casi la mitad de los fármacos previstos en la compra consolidada de medicamentos, advirtió el Consejo Técnico del IMSS.

“No nos cumplieron casi con el 50 por ciento de lo que le solicitamos. A fin de cuentas casi tuvimos que comprar nosotros el 50 por ciento y, eso sí, contrarreloj, se les paga una comisión”, reprochó José Luis Carazo miembro del Consejo Técnico del Seguro Social.

Indicó que el organismo encargado de las compras de medicamentos e insumos para todo el sector salud adjudicó sólo 744 claves de medicamentos y material de curación de las mil 403 contempladas y el instituto tuvo que adquirir de manera directa 666 claves, casi la mitad.

La consecuencia, explicó, es que en el IMSS el surtimiento de recetas disminuyó de 98 por ciento a 94 por ciento tras la gestión en la compra de fármacos de la UNOPS.

“Diario entregamos 650 mil recetas y si hablamos de un desabasto de 5 por ciento, estamos hablando que no se surtieron 32 mil recetas en un día”, alertó.

En su última sesión, el Consejo Técnico abordó la falta de medicamentos y los integrantes plantearon que el organismo –con el que el Gobierno federal pactó un contrato de cuatro años– no continúe con la megacompra.

Destacaron que cuando el IMSS estaba a cargo de las compras éstas estaban listas desde inicio de año y en el instituto se cuenta con la experiencia para hacerlo de manera eficiente y transparente y sin pagos extra.

La UNOPS argumentó que las claves de fármacos e insumos no fuero adjudicadas debido a que no hubo oferta o se ofrecieron productos por arriba del precio de referencia, o la documentación estaba incompleta o el ofertante estaba inhabilitado, entre otros.

La falta de fármacos ha sido recurrentemente denunciada en hospitales del País.

Personal del Hospital Regional 1 del IMSS en Chihuahua se quejó a través de un oficio por falta de diversos medicamentos en el servicio de Medicina Interna, y empleados del área en la que se atiende a pacientes con Covid-19 se sumaron al reclamo.

“En el curso de este año el hospital ha tenido fallas graves, principalmente el abasto continuo en múltiples claves e insumos y falta de reactivos en pruebas de laboratorio. Por citar ejemplos, no cuenta se con antibióticos, analgésicos, anticoagulantes, antiagregantes, reactivos de laboratorio. Estas faltas limitan nuestras opciones terapéuticas y afectan el pronóstico del paciente”, expusieron empleados que dijeron que pese a diversos reportes a sus directivos, el problema continúa.