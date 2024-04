Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre lonas, videos y el libro del Presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores de Morena y de la Oposición se confrontaron ayer, ahora por el uso de los programas sociales en el marco del proceso electoral.

La bancada del PAN llevó al pleno dos mantas gigantes en las que se leía: «Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúnciales» y «Los programas sociales son tuyos».

Las mantas estuvieron visibles durante el debate en el que la mayoría acusó a los panistas de estar en contra de los apoyos de esta Administración y los albiazules reprocharon a los morenistas condicionar la entrega de los recursos a través de los Servidores de la Nación.

Kenia López anunció que junto con integrantes de su bancada, se unirán a la petición de la candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, para que el INE inicie de forma urgente una campaña institucional de difusión en la que se informe a los ciudadanos que los programas sociales se pagan con recursos públicos y no son propiedad de los partidos políticos.

La panista leyó el documento que, informó, entregará al Instituto, en el que sugieren el mensaje que debe contener dicha campaña.

«Los programas sociales, becas y apoyos del Gobierno, no pertenecen a ningún partido político, son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de su voto», propuso.

En respuesta, la senadora de Morena, Antares Vázquez, pidió al presidente de la Mesa Directiva en turno poner en la pantalla del pleno el video en el que se ve al hijo de Gálvez, Juan Pablo Sánchez, agrediendo e insultando a guardias de seguridad en un bar en aparente estado de ebriedad.

«Esa es la verdadera Derecha, que va a denostar a la gente por su físico, como lo hemos visto ampliamente en este Senado. La Derecha que menosprecia con clasismo. ¿Qué pasaría si fuera el hijo del Presidente o de Claudia Sheinbaum?», cuestionó.

La morenista recordó que en la Cámara de Diputados, la bancada del PAN votó en contra de elevar a rango constitución apoyos como las pensiones para adultos mayores y afirmó que en el Senado apoyaron la reforma porque «les fue como en feria».

Omar Holguín, de Morena, también pidió transmitir en las pantallas del pleno el video en el que el ex Presidente Vicente Fox, a quien calificó como el referente moral y político del PAN, llama «huevones» a quienes reciben programas sociales.

Durante el debate, Gabriel García, ex coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal, afirmó que son 30 millones las familias que reciben transferencias directas, por 800 mil millones de pesos anuales.

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, advirtió que el engaño de este Gobierno es tratar de patrimonializar los programas sociales, que en realidad son de todos.