Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Las embajadas de Estados Unidos y China en México intercambiaron este martes acusaciones por el origen de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.

La representación estadounidense difundió un esquema de la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la ruta de la droga y sostuvo que sus ingredientes no provienen de México, sino principalmente de China.

«Se fabrica utilizando sustancias conocidas como precursores químicos. De acuerdo con la DEA, empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de estos químicos para los narcotraficantes», señaló.

En respuesta, la Embajada china cuestionó la objetividad de su homóloga estadounidense y la exhortó a respetar la verdad.

«La raíz del problema del fentanilo en los Estados Unidos radica en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos», sostuvo.

La representación china destacó la cooperación con México y afirmó que su país tiene uno de los controles más estrictos del mundo sobre las sustancias relacionadas con el fentanilo.

«Instamos a la Embajada de los Estados Unidos en México a respetar la verdad y a dedicar su valioso tiempo de trabajo a la cooperación pragmática entre Estados Unidos y México, en lugar de recurrir una y otra vez a la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China», reclamó.