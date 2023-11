Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- ‘Abre micrófono para que me mienten la madre’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó ayer contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, a quien acusó de emprender una campaña en contra de él y su Gobierno, porque está enojado por el cobro de impuestos.

Incluso, el Mandatario afirmó que Salinas, integrante de su Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, ha abierto los micrófonos de su televisora para que «le mienten la madre» por la crisis en Acapulco tras el huracán «Otis».

«Tienen problemas con nosotros y ni siquiera (Javier) Alatorre, sino es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros. Él sabe por qué tenemos diferencias (…) Hay una campaña hablando de la incapacidad del Gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados», criticó.

Sin embargo, dijo, sólo buscan el cobro de 25 mil millones de pesos por adeudos fiscales.

«(Porque) nosotros no podemos condonar impuestos a nadie. Porque todo eso es dinero del pueblo, va a la Hacienda Pública», señaló.