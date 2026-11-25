Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Productores de aguacate bloquearon vialidades en al menos siete municipios de Michoacán para impedir el ingreso de fruta de otros estados. En Uruapan, la protesta derivó en un enfrentamiento con antimotines de la Guardia Civil, que intentaron desalojarlos.

El choque ocurrió en el bulevar Industrial, frente a la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Pemex, donde los agricultores instalaron un retén de revisión y mantenían retenidos al menos cinco camiones con cargamento foráneo destinado a empacadoras locales.

Los productores encararon con palos a los uniformados, quienes respondieron con gas lacrimógeno para dispersarlos y reabrir la circulación. Los agricultores reportaron cerca de diez lesionados y anunciaron que procederán legalmente, aunque hasta el momento no hay una cifra oficial de heridos.

La confrontación ocurrió después de que, la noche del lunes, transportistas que exigían el libre tránsito hacia la autopista Siglo XXI se enfrentaran a golpes con los manifestantes.

Este martes, los aguacateros extendieron los bloqueos a distintas vialidades de la región. Las protestas provocaron filas kilométricas y retrasos para automovilistas y operadores de carga.

De acuerdo con el C5 Michoacán, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los bloqueos persistían en varios puntos: la carretera Uruapan-Carapan, en el entronque a San Lorenzo y a la altura de San Francisco Peribán; la Uruapan-Tancítaro, en Los Arcos; la localidad de Casas Blancas, en Salvador Escalante; la carretera Cotija-Emiliano Zapata, en Tocumbo, y el tramo Zamora-Morelia, a la altura de Las Adjuntas, en Tangancícuaro.

En cambio, la circulación en la autopista Siglo XXI fue restablecida a la altura del kilómetro 87, en la desviación a San Ángel Zurumucapio, municipio de Ziracuaretiro, tras levantarse el bloqueo.

Los productores exigen a los gobiernos federal y estatal que prohíban el ingreso de aguacate de Nayarit, Colima y Jalisco a las empacadoras de exportación. Acusan que esa práctica provocó que el precio de compra cayera entre 15 y 17 pesos por kilogramo.

También advirtieron sobre riesgos fitosanitarios. Aseguran que durante el último mes detectaron al menos dos cargamentos procedentes de Nayarit contaminados con gusano barrenador.

Ofrece Grecia Quiroz mediación

La Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ofreció la mediación del Ayuntamiento entre productores y transportistas, luego de recibir llamadas de representantes de ambos sectores por los conatos de violencia. Informó que la Secretaría municipal instaló mesas de diálogo.

«Anoche se calentaron los ánimos; creo yo que no debe de llegar hasta esos extremos como lo de anoche. Espero que el día de hoy puedan llegar a un diálogo, puedan llegar a un acuerdo y que nosotros con mucho gusto estaremos para ser esos mediadores en lo que podamos apoyar», expresó.

Quiroz señaló que corresponde a los gobiernos estatal y federal destinar recursos para operar módulos de inspección fitosanitaria en los accesos a Uruapan y otros municipios. También pidió que las manifestaciones no afecten a la ciudadanía.

«No estamos en contra de las manifestaciones siempre y cuando no se afecte a terceras personas, porque mucha gente tiene que ir a Morelia, a Guadalajara, a México a una cita médica o vienen a Uruapan, y yo creo que ahí es donde debemos respetar a los ciudadanos», puntualizó.