Un conductor de 29 años terminó detenido durante la madrugada luego de perder el control de un automóvil y dejar a su paso varios daños en el mobiliario urbano sobre Boulevard a Zacatecas, a la altura de Avenida Arroyo El Molino.

El choque ocurrió alrededor de las 03:50 horas. Antonio conducía un Nissan sedán rojo, modelo 2019 y con placas del Estado de México, de sur a norte por el carril derecho.

De acuerdo con el reporte, circulaba en estado de ebriedad y sin respetar el límite de velocidad cuando perdió el control hacia la derecha. Los neumáticos delanteros golpearon primero la guarnición de una isleta, pero el vehículo siguió avanzando.

El Nissan chocó después contra un poste metálico de ornato y lo derribó. La unidad subió a una segunda isleta, dañó plantas de ornato y posteriormente golpeó un señalamiento restrictivo, que también quedó derribado.

La trayectoria terminó con el automóvil impactando simultáneamente otros dos postes metálicos de ornato.

Pese a la cadena de impactos, no hubo personas lesionadas ni se requirió traslado médico. El conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Una grúa retiró el automóvil y lo trasladó a la pensión. Bomberos también acudieron para contener un derrame de combustible y realizar labores preventivas en la zona.