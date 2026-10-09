Un joven de 21 años terminó en el hospital luego de protagonizar un aparatoso accidente durante la madrugada, cuando perdió el control de su camioneta Jeep Grand Cherokee y se estrelló contra un poste de alumbrado público y un contenedor de basura, en el fraccionamiento Municipio Libre.

El percance ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando Sergio, de 21 años, conducía una Jeep Grand Cherokee negra, sin placas de circulación, sobre la calle Presidentes, en dirección de oriente a poniente.

Al circular por un tramo de bajada y llegar al cruce con la avenida Ojocaliente, perdió el control del volante hacia su derecha, por lo que uno de los neumáticos golpeó la guarnición del camellón.

La camioneta continuó su trayectoria y se impactó con su costado delantero derecho contra un poste de alumbrado público. Sin embargo, no se detuvo ahí, pues terminó chocando de frente contra un contenedor de basura, al que desplazó aproximadamente 12 metros.

Tras el accidente, paramédicos atendieron al conductor y lo trasladaron en código verde a la Clínica del Tercer Milenio, mientras elementos de la Policía Vial se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.