Una camioneta terminó con las llantas hacia arriba y abandonada a un costado de la carretera estatal número 2, luego de que su conductor perdió el control del volante, se salió del camino y chocó contra un árbol y varios postes de madera.

El accidente ocurrió minutos antes de las 22:30 horas del martes, a la altura del kilómetro 11+600, en el tramo comprendido entre Tanque de los Jiménez y San Pedro Cieneguilla, en el municipio de Aguascalientes.

Tras recibir el reporte a través del Servicio de Emergencias 911, elementos de la Policía Estatal de Carreteras se trasladaron al lugar, donde encontraron una camioneta GMC Terrain, color negro y sin placas de circulación, volcada sobre su toldo.

Sin embargo, cuando los uniformados llegaron, no encontraron a ninguna persona en el vehículo, por lo que se desconoce si el conductor o sus posibles acompañantes resultaron lesionados.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, la camioneta circulaba de oriente a poniente, aparentemente a una velocidad superior a la permitida, cuando su conductor perdió el control de la dirección hacia la derecha.

La unidad abandonó la cinta asfáltica y se estrelló con su parte frontal derecha contra un árbol, además de derribar seis postes de madera que sostenían cuatro hilos de alambre.

Después de los impactos, la camioneta terminó volcada fuera de la carretera, con el toldo contra el suelo y el frente orientado hacia el poniente.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor y las circunstancias en las que abandonó la unidad.