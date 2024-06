Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX. -Al son de un corrido tumbado, y con todo y sarape, Will Smith y Martin Lawrence sorprendieron a sus fans anoche en la premier de Bad Boys: Hasta La Muerte, realizada en Parque Toreo.

Los protagonistas de la saga, que comenzó en 1995 y estrena este jueves ya su cuarta entrega, disfrutaron en el escenario una nueva versión de la canción «Bad Boys», original de Inner Circle, y que se ha vuelto estandarte de la franquicia.

Al ritmo de la tuba y el requinto de la banda originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, Komando León, Smith y Martin bailaron y disfrutaron su momento con los fans mexicanos.

«Estaba tratando de recordar cuántas veces he estado aquí y han sido probablemente como diez. Esta es, sin duda, la experiencia más increíble que hemos tenido», dijo Smith al público.

Cientos de personas se concentraron para intentar ver de lejos a los protagonistas. Quienes llegaron más temprano pudieron tomarse fotos y recibir hasta un autógrafo.

Lawrence, de 59 años, recordó que visitaron el País para filmar Bad Boys Para Siempre, la tercera entrega, y cómo aquí se siente en familia.

«Muchas gracias, yo puedo sentir su amor. Filmamos aquí para la película pasada y me pone feliz regresar a ver a nuestra gente. Simplemente lo amo», resaltó.

Enfundado en un traje rojo, el protagonista de cintas como Soy Leyenda levantó suspiros entre sus seguidoras, a quienes conquistó con miradas y lanzando besos.

El ganador del premio Óscar, de 55 años, se mostró feliz en todo momento y entusiasmado, tanto así que intentó de muchas maneras comunicarse en español.