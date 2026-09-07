Dos jóvenes de 22 años fueron detenidos por policías municipales luego de ser sorprendidos a bordo de un Chevrolet Chevy que contaba con reporte de robo vigente, en calles del fraccionamiento La Soledad.

La unidad, modelo 1998, color verde y con placas de Aguascalientes, fue detectada mediante el sistema C5 cuando circulaba por la calle Arandas. El aviso fue transmitido a oficiales que patrullaban sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, quienes se movilizaron para localizarla.

Tras ubicar el Chevy, los uniformados le marcaron el alto con los códigos y señales reglamentarios; sin embargo, el conductor ignoró la indicación y continuó avanzando hasta detenerse sobre la calle Jamay.

Los agentes abordaron a los dos ocupantes, identificados como Brayan “N” y Erick “N”, ambos de 22 años; este último viajaba como copiloto.

Una nueva consulta de los datos del automóvil en la central de radio confirmó que mantenía vigente el reporte de robo.

Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados, junto con el vehículo recuperado, ante el agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.