Obrahian “N”, alias “Changoleón”, fue vinculado a proceso luego de que agentes investigadores lo detuvieron en calles del fraccionamiento José López Portillo, presuntamente en posesión de metanfetamina con fines de venta.

La captura ocurrió el 7 de septiembre de 2026 sobre avenida Soberana Convención Militar Revolución Norte, durante labores de investigación realizadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).

Al revisar las pertenencias del señalado, los agentes localizaron dos envoltorios de plástico negro con cierre hermético que contenían una sustancia granulada. Los indicios quedaron asegurados y fueron sometidos a los análisis correspondientes.

Un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica determinó posteriormente que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 2 mil 569.3 miligramos.

Con los datos recabados, el Ministerio Público formuló imputación por el delito Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincular a proceso a Obrahian “N” y le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de su libertad mientras continúa el procedimiento penal.

Además, se fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.