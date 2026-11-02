El novillero aguascalentense César Ruiz conquistó el Trofeo Manuel Capetillo durante la Novillada de Triunfadores celebrada en la Plaza de Toros Progreso de Guadalajara.

Ante una entrada inferior a un cuarto de plaza, Ruiz enfrentó a “Mariachi”, segundo ejemplar del encierro de Marrón, al que recibió con tres faroles de rodillas en los medios. El novillo mostró movilidad, aunque perdió fuerza después de una voltereta. El aguascalentense destacó durante el tercio de banderillas, actuación que aparentemente influyó en la decisión del jurado, pese a que su faena de muleta no terminó de convencer.

Ruiz necesitó dos viajes con la espada para despachar a su oponente. Posteriormente, saludó al tercio e intentó dar una vuelta al ruedo, pero el público manifestó su inconformidad. Tras ser proclamado triunfador, enfrentó al ejemplar de regalo que cerró el festejo, aunque tampoco consiguió redondear su actuación y volvió a fallar con el acero.

Finalmente, Guillermo Capetillo, matador retirado, le entregó el trofeo instituido en memoria de su padre.

Por su parte, Cristóbal Arenas “El Maletilla” protagonizó la faena más destacada con “Charrito”, pero falló con la espada. Alejandro Fernández mostró temple, aunque perdió una posible oreja. Miriam Cabas saludó al tercio entre opiniones divididas, mientras Emilio Ricaud se retiró en silencio. Ninguno de los cinco novilleros participantes consiguió cortar orejas durante el festejo celebrado en tierras tapatías.