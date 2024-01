Staff Agencia Reforma

Georgina Tiscareño fue destituida de la Secretaría de Seguridad Pública de Jesús María, en Aguascalientes, luego de la polémica que causó su participación en un video musical de un corrido escrito para ella.

Incluso, en el videoclip aparece el Alcalde Antonio Arámbula sosteniendo la mano de Tiscareño, quien ayer fue relevada en el cargo por Crispín Jesús Orozco Jiménez.

En el video, que comenzó a circular en redes sociales el pasado 5 de enero, se escuchar a un grupo musical entonar estrofas sobre la vida de Tiscareño.

«Su clave por Tormenta muchos la conocerán, mujer de respeto, de palabra y de lealtad, atrapa las miradas no la intimida cualquiera.

«En una RAM plateada arriba de 180 una sonrisa coqueta y un escote pronunciado, ella es muy distinguida tiene estilo y tiene porte… traigan Julio 70 que la fiesta va a empezar», dice la canción.

Al respecto, y antes de ser cesada del cargo, Tiscareño aseguró que el corrido fue un regalo que recibió de su familia como un reconocimiento a su trayectoria, y rechazó que tuviera algo que ver son su función pública.

«Quiero puntualizar que no se utilizaron recursos públicos de ningún tipo, por lo tanto, deslindo a la autoridad municipal de cualquier participación en la producción que no costó ni un peso al erario.

«Aunque tuve participación abierta en el video, es necesario precisar que tampoco utilicé ningún tipo de insignias oficiales que comprometan a la institución que encabezo. También es importante mencionar, que el contenido de dicho video, únicamente expresa actos de mi vida privada y en ningún momento hace apología a la comisión de algún delito o conducta ilícita que pongan en riesgo la seguridad del municipio», aseguró.

Además de ofrecer una disculpa pública, pidió a los productores del video bajarlo de las plataformas oficiales y reiteró que su compromiso se mantiene con la ciudadanía.