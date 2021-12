Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general de Defensa Jurídica de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Martínez Lara, fue despedido por ordenar a los trabajadores no mostrar tatuajes y piercings y no opinar sobre el Presidente Andrés Manuel López Obrador en las redes sociales.

El «Código de Vestimenta y Convivencia en la oficina» fue distribuido por Martínez Lara a finales de noviembre, vía mensajes de WhatsApp, de acuerdo con trabajadores consultados.

Tras darse a conocer el documento y luego de que la oficina de la Presidencia ordenara un investigación al respecto, el funcionario fue cesado.

«Es correcto, fue a partir del primero de diciembre y no hay todavía una nueva persona como tal en el cargo», confirmó una fuente de la dependencia.

Según empleados consultados, Martínez Lara –quien era parte del equipo de Julio Scherer Ibarra y quien renunció a la Consejería en agosto– fue despedido ya que el Código salió de su área.

«Corrieron al director general por la noticia y a otras personas de bajo perfil, como su secretaria por el escándalo, agarraron parejo», refirió otra fuente de la misma dependencia.

El 28 de noviembre, tras darse a conocer el Código de Vestimenta de seis páginas con el nombre de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo de Estela Ríos, y de la Dirección General de Defensa Jurídica, el vocero de la Presidencia anunció que se realizaría una investigación interna para conocer el origen del documento.

«Actualmente se investiga la existencia del presunto documento, con el fin de deslindar responsabilidades», dijo entonces.

Al mismo tiempo, la vocería de la Presidencia publicó un enlace al Código de Conducto oficial que condena la discriminación.

¡Participa con tu opinión!