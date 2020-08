Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inhabilitó por 10 años al magistrado Salvador Mondragón Reyes, exdirector del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), por la filtración y venta del examen para jueces de distrito cancelado en febrero de 2018.

El pleno del CJF también sancionó administrativamente a otros servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con base en su grado de su participación, informó en un comunicado el órgano regulador de jueces y magistrados federales.

Indicó que el exdirector del IJF fue sancionado con la destitución e inhabilitación por 10 años frente a los hechos de los que se le encontraron responsable.

“Asimismo, el resto de los involucrados recibieron sanciones en función de su participación. Lo anterior, en términos generales, por no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de sus labores, con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, apuntó.

El 14 de febrero de 2018 el CJF anunció la cancelación del 28 concurso interno de oposición practicado por el IJF para designar jueces de distrito, luego de detectar patrones inusuales en los reactivos de opción múltiple y tener conocimiento de versiones sobre la venta del examen.

En octubre del mismo año, la Judicatura inició un procedimiento de responsabilidad contra 15 funcionarios que formaron parte de los 91 aspirantes que pasaron el examen, de entre más de 2 mil 600 interesados.

Dos meses más tarde, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF emplazó a procedimiento disciplinario a 10 funcionarios implicados, por su probable participación en las conductas de filtración, obtención y comercialización del examen.

Según la investigación, los reactivos llegaron a ser vendidos hasta en 186 mil pesos.

El CJF ha establecido que un empleado de sistemas extrajo ilegalmente el examen y contactó a un amigo que trabajó como secretario de acuerdos de un tribunal colegiado penal para concretar el negocio fraudulento.

Fue así como empezaron a ofrecer el examen a varios secretarios de acuerdos de Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa y Ciudad de México.

Mondragón Reyes entregó al pleno del Consejo un informe que concluía que se habían filtrado y vendido los reactivos del examen para jueces.

“La ética en la formación judicial y el desempeño de sus servidoras y servidores públicos es pilar fundamental para este Consejo. No hay situación alguna en la que habremos de tolerar conductas similares en el PJF”, indicó la Judicatura.

“Estamos convencidos en el fortalecimiento del IJF como medio para una mejor justicia, más profesional y socialmente sensible. Estamos convencidos de que el servicio público de la procuración de justicia se debe completamente al bienestar y dignidad de la gente. Y ahí, la falta de integridad no tiene cabida”.

¡Participa con tu opinión!