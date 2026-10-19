Los estudiantes universitarios podrán acreditar habilidades técnicas y tecnológicas desde los primeros semestres de sus carreras para ampliar sus oportunidades de empleo, incluso si deben interrumpir sus estudios antes de obtener un título profesional.

La estrategia busca que los jóvenes cuenten con certificaciones que respalden sus conocimientos ante las empresas y faciliten su incorporación al mercado laboral, explicó Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Para avanzar en ese propósito, se han suscrito convenios con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), para desarrollar microcredenciales, y con la empresa tecnológica Huawei, para impulsar certificaciones especializadas.

La incorporación de estas acreditaciones desde las primeras etapas de la carrera permitirá a los alumnos demostrar conocimientos específicos sin tener que esperar a concluir sus estudios profesionales.

De esta manera, podrán complementar su preparación académica con documentos que respalden sus competencias técnicas y digitales, requeridas en distintos sectores industriales.

Rangel Cáceres explicó que las microcredenciales también representan una alternativa para los jóvenes que, por dificultades económicas o personales, tengan que suspender o abandonar sus estudios. En estos casos, las certificaciones pueden brindarles herramientas para buscar trabajo y acreditar las habilidades que adquirieron durante su formación, aunque todavía no cuenten con un título universitario.

Otro de los propósitos es reducir la distancia entre los contenidos académicos y las necesidades de contratación de las empresas, pues las microcredenciales permiten validar conocimientos específicos, mientras que las certificaciones tecnológicas respaldan competencias relacionadas con herramientas, plataformas y procesos especializados.